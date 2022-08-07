Amnesty International извинилась за "причинивший боль" отчет о войне в Украине

Отметим, на этой неделе был опубликован отчет Amnesty International, в котором говорится, что присутствие украинских войск в жилых районах повышает риски для мирных жителей, которые могут стать целью для ударов России.

"Amnesty International глубоко сожалеет о тревоге и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными. Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Действительно, это было нашей единственной целью при публикации этого последнего исследования. Хотя мы полностью поддерживаем наши выводы, мы сожалеем о причиненной боли", - говорится в заявлении.

Также организация отметила, что правозащитники обнаружили украинских военных рядом с домами мирных жителей в 19 городах и селах, которые посетили.

"Это не означает, что Amnesty International возлагает на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают адекватных мер предосторожности в других частях страны. Мы должны быть очень четкими: действия украинских сил никоим образом не оправдывают нарушения со стороны России", - добавили в организации.