Amnesty International вибачилася за звіт про війну в Україні, що "спричинив біль"

Правозахисна організація Amnesty International принесла вибачення за те, що її звіт про війну Росії проти України "заподіяв біль" українській стороні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначимо, цього тижня було опубліковано звіт Amnesty International, в якому говориться, що присутність українських військ в житлових районах підвищує ризики для мирних жителів, які можуть стати ціллю для ударів Росії.
"Amnesty International глибоко шкодує про тривогу і гнів, які викликав наш прес-реліз про тактику ведення бойових дій українськими військовими. Пріоритетом Amnesty International в цьому і будь-якому іншому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб. Дійсно, це було нашою єдиною метою при публікації цього останнього дослідження. Хоча ми повністю підтримуємо наші висновки, ми шкодуємо про заподіяний біль", - йдеться в заяві.
Також організація зазначила, що правозахисники виявили українських військових поруч з будинками мирних жителів в 19 містах і селах, які відвідали.
"Це не означає, що Amnesty International покладає на українські сили відповідальність за порушення, вчинені російськими військами, або що українські військові не вживають адекватних запобіжних заходів в інших частинах країни. Ми повинні бути дуже чіткими: дії українських сил жодним чином не виправдовують порушення з боку Росії", - додали в організації.
Нагадаємо, звіт Amnesty викликав резонанс у керівництві України, президент Володимир Зеленський заявив, що правозахисники спробували перенести відповідальність за російські військові злочини на Україну.
Через скандал директор українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук вирішила звільнитися, заявивши, що даний звіт став пропагандистським подарунком для Москви.
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