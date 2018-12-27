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АМКУ завтра в очередной раз рассмотрит дело о монополизме ДТЭК Ахметова

Новости » Энергетика    27.12.2018 - 09:03
АМКУ завтра в очередной раз рассмотрит дело о монополизме ДТЭК Ахметова
Фото: Ринат Ахметов (УНИАН)

Рассмотрение дела о монополизме ДТЭК рассматривают еще с 2015 года

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассмотрит дело о монопольном положении энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова на рынке электроэнергии завтра, 28 декабря в 10.00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы комитета.

Таким образом, дело, открытое по признакам нарушения "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Западэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции, АМКУ в очередной раз перенес. Ранее заседание было назначено на 17 января 2019 года, при этом 22 декабря АМКУ сообщил о рассмотрении дела 28 декабря текущего года.

Отметим, дело о монопольном положении ДТЭК олигарха Ахметова на рынке электроэнергии было начато Антимонопольным комитетом еще в 2015 году. Комитет подозревает группу компаний в злоупотреблении монопольным положением. Дело открыли после рассмотрения соответствующей жалобы от Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

По словам председателя Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, монополизм ДТЭК приводит к завышению тарифов угольных электростанций.

Герус убежден, что ДТЭК является в первую очередь монополистом на рынке угля. "Такая монополизация приводит к завышению цены угля (Роттердам+) и, как следствие, к завышению тарифов угольных электростанций. ДТЭК владеет 80% всех угольных электростанций", - писал Герус на своем Facebook.

Согласно протоколу совещания с представителями энергорынка, министр энергетики Игорь Насалик при поддержке ДТЭК предложил поднять базовую цену энергетического угля в Украине на 10,5%.

В частности, Насалик предложил поднять предельную цену угля для государственных угледобывающих предприятий до 2 800 грн/т (без НДС) с нынешнего уровня 2 535 грн/т, который был установлен в апреле текущего года. По его мнению, базовую цену следует повышать из-за роста цены угля в 2018 году. Средняя расчетная цена импортируемого угля, по словам заместителя председателя НКРЭКУ, составляет свыше 3 000 грн/т.

Как известно, крупнейшим добытчиком энергетического угля в Украине является группа Рината Ахметова, которая добывает около 24 млн тонн угля в год. В случае, если после повышения базовой цены угля для госшахт аналогичного повышения от НКРЭКУ потребуют шахты Ахметова, то для них это принесет дополнительно около 6,4 млрд грн на год. При этом себестоимость угольной продукции ДТЭК значительно ниже от государственных предприятий.

Ахметов за счет роста тарифов дополнительно заработает 6,5 млрд гривен Финпоказатели ДТЭК Ахметова резко выросли за время действия "Роттердам+"
Новости Украины Ринат АхметовДТЭКмонополияАнтимонопольный комитет Украины
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