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АМКУ завтра в черговий раз розглядатиме справу про монополізм ДТЕК Ахметова

Новини » Енергетика    27.12.2018 - 09:03
АМКУ завтра в черговий раз розглядатиме справу про монополізм ДТЕК Ахметова
Фото: Рінат Ахметов (УНІАН)

Розгляд справи про монополізм ДТЕК розглядають ще з 2015 року

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розгляне справу про монопольне становище енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова на ринку електроенергії завтра, 28 грудня о 10.00. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби комітету.

Таким чином, справу, відкриту за ознаками порушення "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго" і "ДТЕК Східенерго" законодавства про захист економічної конкуренції, АМКУ у черговий раз переніс. Раніше засідання було призначене на 17 січня 2019 року, при цьому 22 грудня АМКУ повідомив про розгляд справи 28 грудня поточного року.

Зазначимо, справу про монопольне становище ДТЕК олігарха Ахметова на ринку електроенергії було розпочато Антимонопольним комітетом ще в 2015 році. Комітет підозрює групу компаній у зловживанні монопольним становищем. Справу відкрили після розгляду відповідної скарги Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

За словами голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса, монополізм ДТЕК призводить до завищення тарифів вугільних електростанцій.

Герус переконаний, що ДТЕК є у першу чергу монополістом на ринку вугілля. "Така монополізація призводить до завищення ціни вугілля (Роттердам+) і, як наслідок, до завищення тарифів вугільних електростанцій. ДТЕК володіє 80% всіх вугільних електростанцій", - писав Герус на своєму Facebook.

Відповідно до протоколу наради з представниками енергоринку, міністр енергетики Ігор Насалик за підтримки ДТЕК запропонував підняти базову ціну енергетичного вугілля в Україні на 10,5%.

Зокрема, Насалик запропонував підняти граничну ціну вугілля для державних вугледобувних підприємств до 2 800 грн/т (без ПДВ) з нинішнього рівня 2 535 грн/т, який було встановлено у квітні поточного року. На його думку, базову ціну слід підіймати через зростання ціни вугілля у 2018 році. Середня розрахункова ціна імпортованого вугілля, за словами заступника голови НКРЕКП, складає понад 3 000 грн/т.

Як відомо, найбільшим добувачем енергетичного вугілля в Україні є група Ріната Ахметова, яка добуває близько 24 млн тон вугілля на рік. У випадку, якщо після підняття базової ціни вугілля для держшахт аналогічного підйому від НКРЕКП захочуть шахти Ахметова, то для них це принесе додатково близько 6,4 млрд грн на рік. При цьому собівартість вугільної продукції ДТЕК значно нижча від державних підприємств.

Ахметов за рахунок зростання тарифів додатково заробить 6,5 млрд гривень Фінпоказники ДТЕК Ахметова різко зросли за час дії "Роттердам+"
Новини України Рінат АхметовДТЕКмонополияАнтимонопольний комітет України
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