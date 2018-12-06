В ДТЭК Ахметова поддержали предложение Насалика повысить цену угля

Игорь Насалик и Ринат Ахметов (коллаж РБК-Украина)

Насалик заявил, что базовую цену угля следует поднимать на 10,5%

Министр энергетики Игорь Насалик при поддержке ДТЭК Рината Ахметова предложил повысить базовую цену энергетического угля на 10,5%. Об этом свидетельствует протокол совещания с представителями энергорынка 30 ноября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наші гроші".

По данным издания, Насалик предложил повысить предельную цену угля для государственных угледобывающих предприятий до 2 800 грн/т (без НДС) с нынешнего уровня 2 535 грн/т, который был установлен в апреле текущего года.

По мнению Насалика, базовую цену следует поднимать из-за роста цены угля в 2018 году. Средняя расчетная цена импортируемого угля, по словам заместителя председателя НКРЭКУ, составляет свыше 3 000 грн/т.

Насалик считает, что повышение базовой цены улучшит состояние государственных угледобывающих предприятий и топливо-энергетического комплекса.

Согласно протоколу, потребность тепловых электростанций на 2019 год составляет 28,2 млн тонн угля, из них от госпредприятия "Держвуглепостач" требуется лишь 10% – 2,8 млн грн.

Протокол совещания (nashigroshi.org)

Присутствующие на совещании с Насаликом поддержали предложение министра относительно повышения базовой цены угля. Кроме двух представителей Минэнергоугля и одного от НКРЭКУ, на совещании присутствовали по одному представителю от ООО "Укртеплотехэнерго", ООО "Черкасское химволокно", ПАО "Донбассэнерго" и три человека от ООО "ДТЭК энерго".

Как известно, крупнейшим добытчиком энергетического угля в Украине является группа Рината Ахметова, которая добывает около 24 млн тонн угля в год. В случае, если после повышения базовой цены угля для госшахт аналогичного подъема от НКРЭКУ захотят шахты Ахметова, то для них это принесет дополнительно около 6,4 млрд грн на год. При этом себестоимость угольной продукции ДТЭК значительно ниже государственных предприятий.

Также подъем цены принесет дополнительные 0,3 млрд грн группе Виталия Кропачова, которая получает около 1,1 млн тонн угля с шахты "Краснолиманская" и поставляет его на государственное "Центрэнерго".

РБК-Украина ранее писало, что Насалик подал на рассмотрение Кабинета министров документ, принятие которого позволит энергохолдингу ДТЭК Рината Ахметова укрепить свое монопольное положение на рынке тепловой генерации и заработать сверхдоходы в размере более 4 млрд гривен в год.

Отметим, на сегодня энергохолдинг олигарха Ахметова контролирует 75% рынка тепловой генерации и 85% добычи угля в стране. При этом Антимонопольный комитет Украины до сих пор не признает холдинг ДТЭК монополистом на рынке электроэнергии.