АМКУ сможет рассматривать жалобы по публичным закупкам: закон вступил в силу

Сегодня вступил в силу закон об изменениях в ЗУ об Антимонопольном комитете Украины. Отныне комитет сможет рассматривать жалобы в сфере публичных закупок.
Закон вчера опубликовали в издании "Голос Украины".
Он вступил в силу на следующий день после обнародования.
Закон об АМКУ дополняется новой статьей 61. В ней определены полномочия комитета как органа обжалования в сфере публичных закупок.
В ведомстве создадут Комиссию по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок в составе не менее трех уполномоченных по рассмотрению таких жалоб.
Уполномоченных будет назначать и увольнять глава АМКУ. Порядок конкурсного отбора и назначения на должности уполномоченных определяет комитет.
Срок полномочий такого уполномоченного составляет семь лет. Лицо не может быть назначено на эту должность более чем на два срока подряд.
Закон гласит, что претендент на эту должность должен быть гражданином Украины, иметь высшее образование образовательно-квалификационного уровня магистра (специалиста) (в частности юридическое и/или экономическое, и/или техническое), стаж работы по специальности не менее пяти лет в течение последних десяти лет и свободно владеть украинским языком.
Напомним, в начале февраля Верховная рада с третьей попытки во втором чтении одобрила законопроект №3132 об изменениях в закон об Антимонопольном комитете Украины.
Как писало РБК-Украина, в середине декабря ВР во второй раз отправила на повторное второе чтение законопроект №3132.
А первый раз закон отправили на повторное второе чтение в конце апреля.
Так, в апреле 2020 года парламент поддержал за основу законопроект №3132.