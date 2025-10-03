ua en ru
АМКУ начал дело из-за падения продаж лекарств в аптеках

Украина, Пятница 03 октября 2025 16:22
UA EN RU
АМКУ начал дело из-за падения продаж лекарств в аптеках Фото: АМКУ начал дело из-за падения продаж лекарств в аптеках (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела в отношении 155 субъектов хозяйствования, которые входят в состав пяти крупнейших аптечных сетей на рынке розничной реализации лекарственных средств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение комитета.

По предварительной информации, с февраля 2025 года отмечается уменьшение объемов реализации лекарственных средств отечественных производителей, среди которых - препараты "Дарницы".

При этом в АМКУ считают, что спрос на эти лекарства оставался стабильным и он переориентировался на аналогичные препараты по более низкой цене.

Ранее "Дарница" обратилась с заявлением АМКУ из-за того, что украинцы уменьшили покупку ее препаратов. По оценкам экспертов, одной из причин падения продаж является высокая цена на препараты этого производителя.

Как сообщалось, еще в апреле Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сообщил о начале исследования ценообразования на фармацевтическом рынке.

