АМКУ рекомендует "Укрзализныце" воздержаться от введения новых правил грузоперевозок

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В АМКУ считают, что действия УЗ имеют признаки злоупотребления монопольным положением на рынке перевозки грузов

Антимонопольный комитет рекомендовал "Укрзализныце" воздержаться от введения новых правил грузоперевозок с 1 апреля, поскольку отдельные условия предложенного УЗ нового договора на услуги могут привести к ущемлению интересов заказчиков услуг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт АМКУ.

"Проанализировав проект Договора, комитет выяснил, что отдельные условия этого Договора могут привести к ущемлению интересов заказчиков услуг. Принимая во внимание тот факт, что АО "Укрзализныця" является субъектом хозяйствования, который занимает монопольное положение на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины, потребители вынуждены будут даже в случае несогласия с предложенными условиями перевозки, заключать договоры из-за отсутствия альтернативы", - отмечается в сообщении.

В АМКУ также отметили, что такие действия не были бы возможны при условиях существования значительной конкуренции на рынке, а следовательно, содержат признаки нарушения в виде злоупотребления монопольным положением на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом.

В связи с этим комитет предоставил "Укрзализныце" обязательные для рассмотрения рекомендации воздержаться от внедрения нового договора об оказании услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом и продлить срок действия действующего договора до момента его наработки новой редакции с учетом замечаний и предложений со стороны операторов рынка грузовых перевозок.

Напомним, ранее президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что введение с 1 апреля новых правил грузоперевозок от "Укрзализныци" приведет к увеличению затрат для предприятий горно-металлургического комплекса на сотни миллионов гривен.

В то же время экс-заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко подчеркнул, что от стабильной работы "Укрзализныци" зависит вся экономика страны, и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям.

Напомним, согласно данным Госкомстата, по итогам 2019 промышленность сократилась на 1,8%. В январе 2020 года промышленное производство снизилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года и сократилась на 8,4% по сравнению с декабрем 2019 года.