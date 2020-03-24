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Новые правила грузоперевозок от УЗ увеличат затраты металлургов на сотни миллионов, - Каленков

Новости » Промышленность     24.03.2020 - 15:22
Новые правила грузоперевозок от УЗ увеличат затраты металлургов на сотни миллионов, - Каленков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Каленков убежден, новая редакция договора по организации грузоперевозок является дискриминационной для грузоотправителей

Введение с 1 апреля новых правил грузоперевозок от "Укрзализныци" приведет к увеличению расходов для предприятий горно-металлургического комплекса на сотни миллионов гривен. Об этом сообщил президент объединения "Укрметалургпром" Александр Каленков в комментарии Центру транспортных стратегий, передает РБК-Украина.

По его словам, предлагаемая УЗ новая редакция договора на оказание услуг по организации грузоперевозок по ж/д является дискриминационной для грузоотправителей.

"Используя свое монопольное положение, в УЗ выписали в этом договоре все в одностороннем порядке, то есть, грузоотправитель отвечает за все, УЗ не отвечает ни за что. УЗ установила требования, которые или невыполнимы или налагают на грузоотправителя чрезмерные обязательства. При этом их нарушение штрафуется, например, сроки заполнения документов, подача вагонов и прочее. А УЗ не отвечает ни за порчу вагонов, ни за задержки", - сказал Каленков.

Кроме того, он обратил внимание на то, что новые правила грузоперевозок приведут к существенному росту транспортных расходов для бизнеса, в частности для предприятий горно-металлургического комплекса дополнительные расходы составят сотни миллионов гривен.

"Говоря о самом Договоре, замечаний крайне много, показательными являются: дополнительные расходы грузоотправителей при сдвоенных операциях, введение коэффициентов, которые фактически добавляют двое суток к оплачиваемому времени, новая формула платы за погрузочные работы, которая возрастает для некоторых категорий грузов от 2 до 13 раз. В итоге, принятие Договора значительно повысит затраты грузоотправителя… Только предприятиям ГМК новый Договор принесет сотни миллионов гривен дополнительных затрат", - отметил Каленков.

Президент "Укрметалургпром" призывает правительство не вводить новый договор с 1 апреля в его нынешнем виде, а провести переговоры с бизнесом и подготовить сбалансированный документ.

Как писало РБК-Украина, по словам члена экспертного совета при Министерстве инфраструктуры Валерия Ткачева, вводить с 1 апреля новые правила грузоперевозок неприемлемо и может окончательно добить бизнес, который сейчас испытывают трудности из-за карантина.

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