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АМКУ рекомендує "Укрзалізниці" утриматись від введення нових правил вантажоперевезень

Новини » Транспорт     27.03.2020 - 10:27
АМКУ рекомендує "Укрзалізниці" утриматись від введення нових правил вантажоперевезень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В АМКУ вважають, що дії УЗ мають ознаки зловживання монопольним становищем на ринку перевезення вантажів

Антимонопольний комітет рекомендував "Укрзалізниці" утриматись від запровадження нових правил вантажоперевезень з 1 квітня, оскільки окремі умови запропонованого УЗ нового договору на послуги можуть призвести до ущемлення інтересів замовників послуг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт АМКУ.

"Проаналізувавши проект Договору, комітет з’ясував, що окремі умови цього Договору можуть призвести до ущемлення інтересів замовників послуг. Беручи до уваги той факт, що АТ "Укрзалізниця" є суб’єктом господарювання, що займає монопольне становище на ринку перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України, споживачі змушені будуть навіть у разі незгоди з запропонованими умовами перевезення, укладати договори через відсутність альтернативи", - зазначається в повідомленні.

В АМКУ також зазначили, що такі дії не були б можливими за умов існування значної конкуренції на ринку, а отже, містять ознаки порушення у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку перевезення вантажів залізничним транспортом.

У зв’язку з цим комітет надав "Укрзалізниці" обов’язкові для розгляду рекомендації утриматись від впровадження нового Договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом та продовжити строк дії чинного договору до моменту напрацювання його нової редакції з урахуванням зауважень та пропозицій з боку операторів ринку вантажних перевезень.

Нагадаємо, раніше президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Калєнков заявив, що введення з 1 квітня нових правил вантажоперевезень від "Укрзалізниці" призведе до збільшення витрат для підприємств гірничо-металургійного комплексу на сотні мільйонів гривень.

Водночас екс-заступник міністра промислової політики України Сергій Грищенко наголосив, що від стабільної роботи "Укрзалізниці" залежить вся економіка країни, і в умовах кризи не можна підіймати тарифи на вантажоперевезення, оскільки це вдарить по базовим галузям.

Нагадаємо, згідно з даними Держкомстату, за підсумками 2019 промисловість скоротилася на 1,8%. У січні 2020 року промислове виробництво знизилося на 5,1% у порівнянні з січнем 2019 року і скоротилася на 8,4% у порівнянні з груднем 2019 року.

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