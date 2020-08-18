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В АМКУ разберутся, нет ли сговора при ценообразовании тестов на COVID-19

Киев, Вторник 18 августа 2020 19:20
В АМКУ разберутся, нет ли сговора при ценообразовании тестов на COVID-19
Фото: АМКУ (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Цены на тест в киевских лабораториях достигают 2200 гривен

В Антимонопольном комитете Украины обещают разобраться, нет ли сговора между лабораториями при образовании цены на ПЦР-тесты, которые выявляют коронавирус. Сейчас такие услуги в Киеве предоставляют как минимум четыре лаборатории.

Об этом сообщил глава Северного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

По его словам, официальная цена на ПЦР-тест "кусается": за тест надо заплатить минимум 715 гривен, максимум - 2200 гривен.

"Это немало. И это вызывает вопрос: действительно ли тесты стоят именно столько? Мы не можем пока никого обвинять, АМКУ не карательный и не правоохранительный орган. Но мы точно скажем, не нарушено ли конкурентное законодательство при формировании цены", - заявил Хмельницкий.

Напомним, ранее АМКУ оштрафовал подрядчиков на 117 млн грн за сговор при строительстве в Чернобыле.

Также РБК-Украина писало, что АМКУ будет следить, чтобы клиенты могли свободно менять поставщика газа.

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