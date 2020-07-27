АМКУ оштрафовал подрядчиков на 117 млн грн за сговор при строительстве в Чернобыле

Фото: АМКУ (РБК-Украина)

Среди прочего, оштрафованные компании были связаны хозяйственными отношениями

Антимонопольный комитет разоблачил сговор на конкурсе по отбору подрядчика для строительства объектов на Чернобыльской АЭС и Централизованном хранилище отработанного ядерного топлива. Подрядчиков оштрафовали на 117 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Нарушителем конкурентного законодательства оказалась компания из орбиты корпорации "Укрбуд" - ООО "БК "Укрбудмонтаж". Другим участником заговора является ЧАО "Укрэнергомонтаж".

"В течение 2017 - 2018 годов эти компании принимали участие в четырех процедурах закупок на общую сумму более 1 млрд грн и выиграли в трех крупнейших. Заказчиками строительства были Чернобыльская АЭС и "Энергоатом", - говорится в сообщении.

АМКУ выявило доказательства сговора между "Укрбудмонтаж" и "Укрэнергомонтаж", а именно:

компании связаны хозяйственными отношениями;

оказывают друг другу финансовую помощь;

имеют общих сотрудников;

активно коммуницировали между собой во время торгов;

действовали синхронно во время подготовки и участия в торгах;

входили в аукцион с одного IP-адреса;

расположены по одному адресу;

имеют общие особенности в оформлении документов.

"Такие действия являются нарушением Закона "О защите экономической конкуренции", что и было установлено Временной административной коллегией Антимонопольного комитета Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом на "Укрбудмонтаж" наложили штраф на 55 млн гривен, а на "Укрэнергомонтаж" - 62 млн гривен. На протяжении трех лет эти компании не смогут участвовать в публичных закупках.

Напомним, 16 июля Верховная рада назначила нового главу Антимонопольного комитета Украины.