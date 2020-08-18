В АМКУ розберуться, чи немає змови при ціноутворенні тестів на COVID-19

Фото: АМКУ (РБК-Україна)

Ціни на тест в київських лабораторіях досягають 2200 гривень

В Антимонопольному комітеті України обіцяють розібратися, чи немає змови між лабораторіями при утворенні ціни на ПЛР-тести, які виявляють коронавірус. Зараз такі послуги в Києві надають як мінімум чотири лабораторії.

Про це повідомив глава Північного відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

За його словами, офіційна ціна на ПЛР-тест "кусається": за тест треба заплатити мінімум 715 гривень, максимум - 2200 гривень.

"Це немало. І це викликає питання: чи дійсно тести коштують саме стільки? Ми не можемо поки нікого звинувачувати, АМКУ не каральний і не правоохоронний орган. Але ми точно скажемо, чи не порушено конкурентне законодавство при формуванні ціни", - заявив Хмельницький.

Нагадаємо, раніше АМКУ оштрафував підрядників на 117 млн грн за змову при будівництві в Чорнобилі.

Також РБК-Україна писало, що АМКУ буде стежити, щоб клієнти могли вільно змінювати постачальника газу.