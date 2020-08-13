АМКУ будет следить, чтобы клиенты могли свободно менять поставщика газа

Фото: Ольга Пищанская (РБК-Украина)

Глава комитета отмечает, что рынок природного газа в Украине развивается

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) будет тщательно следить за соблюдением конкуренции на новом рынке газа. В первую очередь, это касается права клиентов менять поставщика газа.

Об этом заявила председатель Антимонопольного комитета Украины Ольга Пещанская во время брифинга.

"Предостерегаю поставщиков природного газа от совершения заговоров и злоупотреблений, а также недобросовестной конкуренции на рынке. В случае выявления таких фактов Антимонопольный комитет будет принимать соответствующие меры", - заявила Пещанская.

Глава комитета также отметила, что на рынке природного газа в Украине еще нет совершенной конкуренции, однако рынок развивается.

"Учитывая что население потребляет около 40% природного газа, это является значительной, интересной частью рынка", - отметила Пещанская.

Напомним, с 1 августа 2020 года бытовые потребители получили возможность самостоятельно выбирать поставщика природного газа.

Для смены поставщика необходимо направить новому поставщику заявление-присоединение к условиям договора поставки, и он обеспечит переход клиента.

При этом участие или отдельное подтверждения со стороны существующего поставщика получать не нужно. Поставка газа новым поставщиком начинается со дня регистрации потребителя в соответствующем реестре.