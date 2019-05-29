АМКУ предупредил о возможном росте цен на топливо из-за ограничений со стороны России

Новые правила вывоза с территории России бензина, дизельного топлива и сжиженного газа, которые начнут действовать с 1 июня, могут обусловить рост цен на топливо в Украине Об этом говорится в сообщении Антимонопольный комитет.

Как отмечается в сообщении, поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится в Украину с территории Беларуси и РФ, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок топлива из этих стран.

Поэтому новые правила поставок с территории России "создают риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и могут обусловить рост цен на горючее в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок", - считают в АМКУ.

О угрозах для рынка комитет сообщил в Администрацию президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны и Кабинет министров.

Напомним, с 1 июня вывоз с территории Российской Федерации в Украину бензинов моторных, дизельного топлива и сжиженного газа будет возможным только при наличии разрешения, выданного Министерством экономического развития РФ

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает полностью отказаться от российских нефтепродуктов, поскольку Россия использует торговлю для политического давления.