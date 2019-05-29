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АМКУ попередив про можливе зростання цін на пальне через обмеження з боку Росії


Комітет побоюється обмеження конкуренції на ринку

Нові правила вивезення з території Росії бензину, дизельного палива та скрапленого газу, які почнуть діяти з 1 червня, можуть зумовити зростання цін на пальне в Україні Про це йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету.

Як зазначається в повідомленні, оскільки близько 80% нафтопродуктів від загального обсягу імпорту ввозиться в Україну з території Білорусі та РФ, ресурсне наповнення ринку та цінова ситуація на ньому безпосередньо залежить від стабільності поставок пального із цих країн.

Тому нові правила поставок з території Росії "створюють ризики щодо обмеження конкуренції на ринку оптової торгівлі нафтопродуктами та можуть зумовити зростання цін на пальне в роздрібній мережі, в тому числі у зв’язку з необхідністю диверсифікації джерел поставок", вважають в АМКУ.

Про існуючі загрози стосовно ресурсному наповненню ринку комітет повідомив Адміністрацію президента України, Раду національної безпеки і оборони та Кабінет міністрів.

Нагадаємо, з 1 червня вивезення з території Російської Федерації в Україну бензинів моторних, дизельного палива та скрапленого газу буде можливим лише за наявності дозволу, виданого Міністерством економічного розвитку РФ

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує повністю відмовитися від російських нафтопродуктів, оскільки Росія використовує торгівлю для політичного тиску.

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