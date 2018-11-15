АМКУ поддержал недропользователей в споре с Госгеонедра после отказов в лицензиях в зоне ООС

Фото: Госгеонедра (из открытых источников)

Решение Комитета обусловлено существованием проблемной ситуации для субъектов хозяйствования в зоне ООС

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 8 ноября признал нарушением законодательства о защите экономической конкуренции бездействие Государственной службы геологии и недр (Госгеонедра), которая длительное время отказывала недропользователям в получении спецразрешений на добычу подземных технических вод в зоне ООС, так как последние не могли предоставить согласование облсоветов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Как сообщается, решение Комитета обусловлено существованием проблемной ситуации, в частности, для субъектов хозяйствования, находящихся на территории проведения антитеррористической операции и не в полной мере могут реализовать свои права на получение специальных разрешений на пользование недрами в случае отсутствия (прекращение полномочий) органов власти, указанных в Порядоке предоставления специальных разрешений, что ставит их в неравные условия по сравнению с другими субъектами хозяйствования, которые находятся на другой территории и имеют возможность получить специальные разрешения без затруднения.

"Такие действия Госгеонедра привели к затягиванию выдачи специальных разрешений на пользование недрами предприятиям, которые обращались по специальным разрешениям на добычу технических подземных вод, в частности, в Луганской области, и несения ими финансовых и временных затрат", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что предварительные результаты аудита деятельности Государственной службы геологии и недр Украины "не совсем утешительные".

Также сообщалось, что исполняющий обязанности главы Государственной службы геологии и недр Украины разоблачен на получении взятки.