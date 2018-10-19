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Испания и Британия согласовали статус Гибралтара после Brexit

Новости » Политика    19.10.2018 - 11:54
Фото: Педро Санчес (wikipedia.org)
Фото: Педро Санчес (wikipedia.org)

В то же время подробности соглашения по Гибралтару не разглашаются

Испания и Великобритания согласовали статус Гибралтара после выхода Лондона из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Сообщается, что испанский премьер Педро Санчес после саммита ЕС в Брюсселе заявил о договоренности с Британией по статусу Гибралтара. В частности, он отметил, что соответствующий протокол, который добавят к соглашению о Brexit, уже закрыт с правительством Британии.

Отметим, данный документ должен урегулировать статуса Гибралтара на время переходного периода после Brexit. Подобные протоколы ожидаются также в отношении Северной Ирландии и британской военной базы на Кипре.

В то же время испанская сторона не раскрывает детали содержания документа. Однако отмечается, что вопрос Гибралтара уже не будет препятствием для переговоров о выходе из Евросоюза.

Напомним, ранее сообщалось, что соглашение по Brexit готово на 90%. В то же время в Брюсселе не исключают, что сделка по выходу из ЕС может вообще не состояться.

До этого лидеры Европейского союза приняли решение отменить экстренный саммит по выходу Британии из ЕС, который должен был пройти 17-18 ноября.

 

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