АМКУ підтримав надрокористувачів у суперечці з Держгеонадра після відмов у ліцензіях в зоні ООС

Фото: Держгеонадра (з відкритих джерел)

Рішення Комітету обумовлено існуванням проблемної ситуації для суб'єктів господарювання в зоні ООС

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 8 листопада визнав порушенням законодавства про захист економічної конкуренції бездіяльність Державної служби геології та надр (Держгеонадра), яка тривалий час відмовляла надрокористувачами отримання спецдозволів на видобуток технічних підземних вод в зоні ООС, так як останні не могли надати погодження облрад Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АМКУ.

Як повідомляється, рішення Комітету обумовлено існуванням проблемної ситуації, зокрема, для суб'єктів господарювання, які перебувають на території проведення антитерористичної операції і не повною мірою можуть реалізувати свої права на отримання спеціальних дозволів на користування надрами у разі відсутності (припинення повноважень) органів влади, зазначених у Порядку надання спеціальних дозволів, що ставить їх у нерівні умови порівняно з іншими суб'єктами господарювання, які знаходяться на іншій території і мають можливість отримати спеціальні дозволи без ускладнень.

"Такі дії Держгеонадра призвели до затягування видачі спеціальних дозволів на користування надрами підприємствам, які зверталися за спеціальними дозволами на видобуток технічних підземних вод, зокрема, в Луганській області, та несення ними фінансових і тимчасових витрат", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попередні результати аудиту діяльності Державної служби геології і надр України "не зовсім втішні".

Також повідомлялося, що виконуючий обов'язки голови Державної служби геології та надр України викрито на отриманні хабара.