ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

АМКУ підтримав надрокористувачів у суперечці з Держгеонадра після відмов у ліцензіях в зоні ООС

Новини » Політика    15.11.2018 - 19:55
АМКУ підтримав надрокористувачів у суперечці з Держгеонадра після відмов у ліцензіях в зоні ООС
Фото: Держгеонадра (з відкритих джерел)

Рішення Комітету обумовлено існуванням проблемної ситуації для суб'єктів господарювання в зоні ООС

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 8 листопада визнав порушенням законодавства про захист економічної конкуренції бездіяльність Державної служби геології та надр (Держгеонадра), яка тривалий час відмовляла надрокористувачами отримання спецдозволів на видобуток технічних підземних вод в зоні ООС, так як останні не могли надати погодження облрад Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АМКУ.

Як повідомляється, рішення Комітету обумовлено існуванням проблемної ситуації, зокрема, для суб'єктів господарювання, які перебувають на території проведення антитерористичної операції і не повною мірою можуть реалізувати свої права на отримання спеціальних дозволів на користування надрами у разі відсутності (припинення повноважень) органів влади, зазначених у Порядку надання спеціальних дозволів, що ставить їх у нерівні умови порівняно з іншими суб'єктами господарювання, які знаходяться на іншій території і мають можливість отримати спеціальні дозволи без ускладнень.

"Такі дії Держгеонадра призвели до затягування видачі спеціальних дозволів на користування надрами підприємствам, які зверталися за спеціальними дозволами на видобуток технічних підземних вод, зокрема, в Луганській області, та несення ними фінансових і тимчасових витрат", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попередні результати аудиту діяльності Державної служби геології і надр України "не зовсім втішні".

Також повідомлялося, що виконуючий обов'язки голови Державної служби геології та надр України викрито на отриманні хабара.

АМКУ оштрафував "Артемсіль" за монополізм АМКУ відкрив справу проти трьох мобільних операторів через абонплату
Новини України Антимонопольний комітет УкраїниСпорлицензияГосгеонедра
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся