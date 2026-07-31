АМКУ оштрафував "Київстар" на 17,5 млн грн через слоган: оператор піде до суду

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Штраф від АМКУ: Комітет наклав на "Київстар" штраф у 17,5 млн грн за слоган "№1 швидкість мобільного інтернету", кваліфікувавши це як поширення неточних відомостей.

Претензії регулятора: В АМКУ заявили, що інформацію про джерела вимірювань та періоди досліджень розмістили у спосіб, що ускладнює її сприйняття споживачами.

Відповідь "Київстару": Оператор відкидає звинувачення, вважає рішення необґрунтованим і подає до суду, оскільки спирався на офіційні дані міжнародної компанії Ookla.

Чому АМКУ наклав штраф на "Київстар"

За даними регулятора, дії "Київстару" визнано порушенням статті 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (поширення інформації, що вводить в оману).

Як пояснили у Комітеті, зауваження виникли до маркетингового слогану "№1 швидкість мобільного інтернету". В АМКУ зазначили, що інформація про джерело даних, періоди вимірювань та отримані середні показники була розміщена у спосіб, який ускладнює її одночасне сприйняття з основним твердженням.

Позиція "Київстару" щодо штрафу

У мобільному операторі заявили, що поважають роль АМКУ у забезпеченні добросовісної конкуренції та захисті прав споживачів, однак вважають висновки регулятора необґрунтованими та планують оскаржувати їх у судовому порядку.

"Компанія не поділяє попередніх висновків АМКУ щодо використання рекламного твердження "№1 швидкість мобільного інтернету" та вважає їх необґрунтованими", – наводить заяву пресслужби Інтерфакс-Україна.

В компанії підкреслили, що спиралися на результати досліджень незалежної міжнародної компанії Ookla (Speedtest), що є загальноприйнятою світовою практикою.

У "Київстарі" наголошують, що належним чином розкрили всі суттєві умови й джерела даних, а комунікація повністю відповідала чинному законодавству.