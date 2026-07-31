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АМКУ оштрафував "Київстар" на 17,5 млн грн через слоган: оператор піде до суду

10:55 31.07.2026 Пт
2 хв
АМКУ визнав рекламу "Київстару" про щвидкість інтернету такою, що вводить в оману
aimg Олег Хомчук
АМКУ оштрафував "Київстар" на 17,5 млн грн через слоган: оператор піде до суду "Київстар" оштрафували на 17,5 млн грн за твердження про першість у швидкості (фото: РБК-Україна)
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Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф на найбільшого в країні мобільного оператора "Київстар" у розмірі 17,5 млн гривень через використання рекламного твердження "№1 швидкість мобільного інтернету". У компанії не погоджуються зі звинувачення та готуються оскаржувати рішення в суді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови АМКУ та коментар "Київстару".

Головне

  • Штраф від АМКУ: Комітет наклав на "Київстар" штраф у 17,5 млн грн за слоган "№1 швидкість мобільного інтернету", кваліфікувавши це як поширення неточних відомостей.

  • Претензії регулятора: В АМКУ заявили, що інформацію про джерела вимірювань та періоди досліджень розмістили у спосіб, що ускладнює її сприйняття споживачами.

  • Відповідь "Київстару": Оператор відкидає звинувачення, вважає рішення необґрунтованим і подає до суду, оскільки спирався на офіційні дані міжнародної компанії Ookla.

Чому АМКУ наклав штраф на "Київстар"

За даними регулятора, дії "Київстару" визнано порушенням статті 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (поширення інформації, що вводить в оману).

Як пояснили у Комітеті, зауваження виникли до маркетингового слогану "№1 швидкість мобільного інтернету". В АМКУ зазначили, що інформація про джерело даних, періоди вимірювань та отримані середні показники була розміщена у спосіб, який ускладнює її одночасне сприйняття з основним твердженням.

Позиція "Київстару" щодо штрафу

У мобільному операторі заявили, що поважають роль АМКУ у забезпеченні добросовісної конкуренції та захисті прав споживачів, однак вважають висновки регулятора необґрунтованими та планують оскаржувати їх у судовому порядку.

"Компанія не поділяє попередніх висновків АМКУ щодо використання рекламного твердження "№1 швидкість мобільного інтернету" та вважає їх необґрунтованими", – наводить заяву пресслужби Інтерфакс-Україна.

В компанії підкреслили, що спиралися на результати досліджень незалежної міжнародної компанії Ookla (Speedtest), що є загальноприйнятою світовою практикою.

У "Київстарі" наголошують, що належним чином розкрили всі суттєві умови й джерела даних, а комунікація повністю відповідала чинному законодавству.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет України дозволив компанії "Київстар" придбати хмарного провайдера GigaCloud, який обслуговує державні сервіси "Дія", "Прозорро" та низку великих бізнес-клієнтів. Водночас регулятор висунув вимогу не нав'язувати телеком-послуги клієнтам провайдера.

Окрім цього, група "Київстар" вже володіє медичним сервісом Helsi, платформою "Київстар ТБ", сервісом таксі Uklon та маркетплейсом Tabletki.ua.

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