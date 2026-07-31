АМКУ оштрафовал "Киевстар" на 17,5 млн грн из-за слогана: оператор пойдет в суд

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на крупнейшего в стране мобильного оператора "Киевстар" в размере 17,5 млн гривен из-за использования рекламного утверждения "№1 скорость мобильного интернета". В компании не согласны с обвинением и готовятся обжаловать решение в суде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы АМКУ и комментарий "Киевстара".

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Штраф от АМКУ: Комитет наложил на "Киевстар" штраф в 17,5 млн грн за слоган "1 скорость мобильного интернета", квалифицировав это как распространение неточных сведений.

Претензии регулятора: В АМКУ заявили, что информацию об источниках измерений и периодах исследований разместили способом, что усложняет ее восприятие потребителями.

Ответ "Киевстара": Оператор отвергает обвинения, считает решение необоснованным и подает в суд, поскольку опирался на официальные данные международной компании Ookla.

Почему АМКУ наложил штраф на "Киевстар"

По данным регулятора, действия "Киевстара" признаны нарушением статьи 15-1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" (распространение вводящей в заблуждение информации).

Как пояснили в Комитете, замечания возникли к маркетинговому слогану "№1 скорость мобильного интернета". В АМКУ отметили, что информация об источнике данных, периодах измерений и полученных средних показателях была размещена способом, который усложняет ее одновременное восприятие с основным утверждением.

Позиция "Киевстара" по штрафу

В мобильном операторе заявили, что уважают роль АМКУ в обеспечении добросовестной конкуренции и защите прав потребителей, однако считают выводы регулятора необоснованными и планируют обжаловать в судебном порядке.

"Компания не разделяет предварительные выводы АМКУ по использованию рекламного утверждения "№1 скорость мобильного интернета" и считает их необоснованными", – приводит заявление прессслужбы Интерфакс-Украина.

В компании подчеркнули, что опирались на результаты исследований независимой международной компании Ookla (Speedtest), являющейся общепринятой мировой практикой.

В "Киевстаре" отмечают, что должным образом раскрыли все существенные условия и источники данных, а коммуникация полностью соответствовала действующему законодательству.