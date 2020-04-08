АМКУ несколько лет не может навести порядок на табачном рынке, - Холодов

Фото: Андрей Холодов (РБК-Украина)

По словам нардепа, поправка №8 была для того, чтобы навести порядок на рынке табака

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал предложения президента Украины Владимира Зеленского по законопроекту 1049 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Об этом написал народный депутат, заместитель главы профильного Комитета Рады Андрей Холодов на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

В частности, комитет проголосовал за исключение из текста законопроекта поправки №8 народного депутата Украины Александра Дубинского.

Поправка касалась законодательной фиксации маржи оптового дистрибьютора на табачном рынке.

"Вчера комитет поддержал исключение поправки №8 из законопроекта 1049. Дальше вопрос будет вынесен в сессионный зал", - написал Холодов.

По словам нардепа, поправка №8 была для того, чтобы навести порядок на рынке табака и устранить картельный сговор, который был зафиксирован Антимонопольным комитетом 10 октября 2019 года.

Напомним, 7 ноября 2019 года президент встречался с производителями сигарет, и они дали ему обещание, что они сами устранят сговор на рынке табака, без вмешательства Верховной Рады. В ответ президент сказал, что ветирует законопроект 1049.

12 ноября 2019 года табачники получили рекомендации от Антимонопольного комитета, где все договоренности с президентом были документально зафиксированы.

Позже президент ветировал законопроект 1049, а табачные компании не выполнили рекомендаций АМКУ.

"С точки зрения политики неправильно давать кому-то возможность не выполнять обещания, данные президенту. С точки зрения экономической и правовой Антимонопольный комитет должен был в январе 2020 года зафиксировать факт невыполнения рекомендаций и наложить на табачников штраф в сумме 10% от прошлогоднего оборота. Для этого есть все основания. Штраф мог бы достигать 8 млрд грн", - добавил Холодов.

Теперь, по его словам, единственным, кто может повлиять на рынок табака в Украине, является Антимонопольный комитет.

"К сожалению, после вето президента Рада пока лишена рычагов влияния на табачный картель. Единственный, кто теперь может заставить их выполнять закон - это Антимонопольный комитет, но АМКУ не способен навести порядок на табачном рынке. Это уже пятые по счету рекомендации АМКУ, которые табачный рынок не выполняет", - резюмировал Холодов.

Напомним, ранее Министерство финансов Украины также предлагало президенту Украины Владимиру Зеленскому наложить вето на закон №1049.