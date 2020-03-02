АМКУ начал дело против "Нафтогаза" из-за цен на газ для населения

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам злоупотребления НАК "Нафтогаз Украины" монопольным положением на рынках природного газа. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Как отмечается в сообщении АМКУ, начиная с 1 ноября 2018 года "Нафтогаз" устанавливал цены на природный газ "на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции".

В частности, согласно положению Кабмина о специальных обязательствах (ПСО) именно "Нафтогаз" продает природный газ поставщикам для нужд бытовых потребителей, то есть населения. При этом компания устанавливает на этом сегменте рынка цены, которые базируются на цене для промышленности, предложенной этой же компанией, отметили в АМКУ.

"По имеющейся в комитете информации, "Нафтогаз Украины" устанавливал для промышленных потребителей цены, которые являются выше тех, что сложились в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов на ТБ "Украинская энергетическая биржа" и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы Украины (NCG)", - говорится в сообщении АМКУ.

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров Украины № 17 от 24 января 2020 года, стоимость газа для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), определяется по новой формуле.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" на февраль 2020 года установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других потребителей, которым поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО). Цена газа составит 3,95 тыс. грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 15% меньше, чем в январе 2020 года.