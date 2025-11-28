UA

АМКУ дозволив перехід ТРЦ Gulliver у Києві до нового власника: що відомо

Фото: торгово-офісний центр Gulliver (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Антимонопольний комітет дозволив "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" встановити контроль над торгово-офісним комплексом Gulliver у центрі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Ощадбанку".

Повідомляється, що напередодні АМКУ надав дозвіл державним банкам - "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" - на набуття контролю над єдиним майновим комплексом ТОК Gulliver на Спортивній площі, 1 у Києві.

Заяву банки подали ще 20 жовтня 2025 року. Отримання схвалення АМКУ було необхідним кроком згідно із законодавством для переходу контролю над великими активами, такими як торговельно-офісний комплекс.

У держбанках наголосили, що рішення Антимонопольного комітету підтверджує законність передачі Gulliver у власність банківського консорціуму.

Чому Gulliver змінив власника

Влітку 2024 року київський суд передав за зверненням Офісу генпрокурора передав Gulliver в управління АРМА від компанії ТОВ "Три О" через кредитні борги. У серпні цього року компанія повідомила про передачу комплексу консорціуму двох банків. Однак там заявили, що документи досі не підписано.

У жовтні АРМА припинило конкурс на вибір керуючого. А вже 31 числа Gulliver закрили на невизначений термін через блокування управління з боку колишнього власника.

Детальніше про ситуацію з популярним торговим центром читайте у матеріалі РБК-Україна "Gulliver у Києві призупинив роботу. Що відбувається між новими та старими власниками?".

 

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет України повідомив про дослідження ціноутворення на фармацевтичному ринку.

