АМКУ разрешил переход ТРЦ Gulliver в Киеве к новому владельцу: что известно

Фото: торгово-офисный центр Gulliver (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Антимонопольный комитет разрешил "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку" установить контроль над торгово-офисным комплексом Gulliver в центре Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Ощадбанка".

Сообщается, что накануне АМКУ дал разрешение государственным банкам - "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку" - на приобретение контроля над единым имущественным комплексом ТОК Gulliver на Спортивной площади, 1 в Киеве.

Заявление банки подали еще 20 октября 2025 года. Получение одобрения АМКУ было необходимым шагом согласно законодательству для перехода контроля над крупными активами, такими как торгово-офисный комплекс.

В госбанках подчеркнули, что решение Антимонопольного комитета подтверждает законность передачи Gulliver в собственность банковского консорциума.

Почему Gulliver сменил владельца 

Летом 2024 года киевский суд передал по обращению Офиса генпрокурора передал Gulliver в управление АРМА от компании ООО "Три О" из-за кредитных долгов. В августе этого года компания сообщила о передаче комплекса консорциуму двух банков. Однако там заявили, что документы до сих пор не подписаны.

В октябре АРМА прекратило конкурс на выбор управляющего. А уже 31 числа Gulliver закрыли на неопределенный срок по причине блокировки управления со стороны бывшего владельца.

Подробнее о ситуации с популярным торговым центром читайте в материале РБК-Украина "Gulliver в Киеве приостановил работу. Что происходит между новыми и старыми владельцами?".

Напомним, ранее Антимонопольный комитет Украины сообщил об исследовании ценообразования на фармацевтическом рынке.

ОщадбанкАнтимонопольный комитет Украины