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Американцы приютят афганцев на военных базах: можно вместить 50 тысяч человек

Автор: Наталья Скороход

Американцы приютят беженцев из Афганистана на своих военных базах. Там можно вместить 50 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ван Херк сообщил, что у Министерства обороны теперь есть возможность разместить около 50 000 афганцев на семи военных базах США.

Сделать это разрешил

все владельцы специальных иммиграционных виз и беженцы проходят тщательную проверку.

Напомним, что США эвакуировали из Афганистана больше 30 детей, которые прибыли в страну без сопровождения взрослых.

Ранее сообщалось, что ООН призывает соседние с Афганистаном страны не закрывать двери для беженцев. Покинуть страну могут пожелать 500 тысяч афганцев.

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Афганистан