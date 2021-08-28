Американці прихистять афганців на військових базах: можна вмістити 50 тисяч осіб

Американці прихистять біженців з Афганістану на своїх військових базах. Там можна вмістити 50 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.
Глава Північного командування збройних сил США генерал Глен Ван Херк повідомив, що у Міністерства оборони тепер є можливість розмістити близько 50 000 афганців на семи військових базах США.
Зробити це дозволив
всі власники спеціальних імміграційних віз і біженці проходять ретельну перевірку.
Нагадаємо, що США евакуювали з Афганістану понад 30 дітей, які прибули в країну без супроводу дорослих.
Раніше повідомлялося, що ООН закликає сусідні з Афганістаном країни не закривати двері для біженців. Покинути країну можуть побажати 500 тисяч афганців.