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Американці прихистять афганців на військових базах: можна вмістити 50 тисяч осіб

Автор: Наталья Скороход

Американці прихистять біженців з Афганістану на своїх військових базах. Там можна вмістити 50 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Глава Північного командування збройних сил США генерал Глен Ван Херк повідомив, що у Міністерства оборони тепер є можливість розмістити близько 50 000 афганців на семи військових базах США.

Зробити це дозволив

всі власники спеціальних імміграційних віз і біженці проходять ретельну перевірку.

Нагадаємо, що США евакуювали з Афганістану понад 30 дітей, які прибули в країну без супроводу дорослих.

Раніше повідомлялося, що ООН закликає сусідні з Афганістаном країни не закривати двері для біженців. Покинути країну можуть побажати 500 тисяч афганців.

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Афганистан