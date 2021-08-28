Американцы приютят афганцев на военных базах: можно вместить 50 тысяч человек
Американцы приютят беженцев из Афганистана на своих военных базах. Там можно вместить 50 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
Глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ван Херк сообщил, что у Министерства обороны теперь есть возможность разместить около 50 000 афганцев на семи военных базах США.
Сделать это разрешил Пентагон. Беженцы будут размещены на базе морской пехоты Куантико в Вирджинии, форте Пикетт в Вирджинии, базе ВВС Холломан в Нью-Мексико, форте Маккой в Висконсине, форте Ли в Вирджинии, форте Блисс в Техасе и на совместной базе Макгуайр Дикс Лейкхерст в Нью-Джерси. Пока что беженцев не поселяют в США.
"Мы готовы разместить их и кормить до тех пор, пока они не пройдут весь процесс, пока секретарь одобрит это", - сказал Ван Херк.
Он также заверил, что прежде чем отправиться в континентальную часть США, все владельцы специальных иммиграционных виз и беженцы проходят тщательную проверку.
Напомним, что США эвакуировали из Афганистана больше 30 детей, которые прибыли в страну без сопровождения взрослых.
Ранее сообщалось, что ООН призывает соседние с Афганистаном страны не закрывать двери для беженцев. Покинуть страну могут пожелать 500 тысяч афганцев.