Американцы приютят афганцев на военных базах: можно вместить 50 тысяч человек

Американцы приютят беженцев из Афганистана на своих военных базах. Там можно вместить 50 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ван Херк сообщил, что у Министерства обороны теперь есть возможность разместить около 50 000 афганцев на семи военных базах США.

Сделать это разрешил Пентагон. Беженцы будут размещены на базе морской пехоты Куантико в Вирджинии, форте Пикетт в Вирджинии, базе ВВС Холломан в Нью-Мексико, форте Маккой в ​​Висконсине, форте Ли в Вирджинии, форте Блисс в Техасе и на совместной базе Макгуайр Дикс Лейкхерст в Нью-Джерси. Пока что беженцев не поселяют в США.

"Мы готовы разместить их и кормить до тех пор, пока они не пройдут весь процесс, пока секретарь одобрит это", - сказал Ван Херк.