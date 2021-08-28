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Американці прихистять афганців на військових базах: можна вмістити 50 тисяч осіб

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США, Субота 28 серпня 2021 06:34
Американці прихистять афганців на військових базах: можна вмістити 50 тисяч осіб Фото: США розмістять біженців з Афганістану на військових базах (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Американці прихистять біженців з Афганістану на своїх військових базах. Там можна вмістити 50 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Глава Північного командування збройних сил США генерал Глен Ван Херк повідомив, що у Міністерства оборони тепер є можливість розмістити близько 50 000 афганців на семи військових базах США.

Зробити це дозволив Пентагон. Біженці будуть розміщені на базі морської піхоти Куантіко у Вірджинії, форте Пікетт у Вірджинії, базі ВПС Холломан в Нью-Мексико, форте Маккой в Вісконсині, форте Лі у Вірджинії, форте Блісс в Техасі і на спільній базі Макгуайр Дікс Лейкхерст в Нью-Джерсі. Поки що біженців не поселяють у США.

"Ми готові розмістити їх і годувати доти, поки вони не пройдуть весь процес, поки секретар схвалить це", - сказав Ван Херк.

Він також запевнив, що перш ніж відправитися в континентальну частину США, всі власники спеціальних імміграційних віз і біженці проходять ретельну перевірку.

Нагадаємо, що США евакуювали з Афганістану понад 30 дітей, які прибули в країну без супроводу дорослих.

Раніше повідомлялося, що ООН закликає сусідні з Афганістаном країни не закривати двері для біженців. Покинути країну можуть побажати 500 тисяч афганців.

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