Американцы ожидают справедливое разбирательство по импичменту Трампа, - Пелоси

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что сенаторы "поплатятся", если не разрешат новым свидетелям дать показания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Она отметила, что американцы ожидают справедливого разбирательства.

Пелоси сообщила, что Палата представителей на предстоящей неделе планирует вынести на голосование вопрос о передаче статей импичмента в Сенат для исторического разбирательства по обвинениям в злоупотреблении властью и воспрепятствовании работе Конгресса в связи с действиями Трампа в отношении Украины.

Это будет третье разбирательство в рамках импичмента в американской истории.

"Речь идет о справедливом судебном разбирательстве. Они дают присягу, что будет справедливое разбирательство, и мы считаем, что там должны быть свидетели и документы", - заявила Пелоси.

Напомним, Трампу обвиняют в том, что он злоупотребил властью президента, оказывая давление на нового лидера Украины Владимира Зеленского для расследования действий демократа Джо Байдена. Трамп якобы испольовал в качестве рычага 400 миллионов долларов военной помощи для Украины.

РБК-Украина писало, что лидер республиканского большинства Сената Макконнелл заявил, что у него есть достаточно голосов республиканцев, чтобы отклонить импичмент, если в течение определенного времени материалы из Палаты представителей не поступят в Сенат.