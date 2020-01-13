Американці чекають справедливого розгляду по імпічменту Трампа, - Пелосі

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що сенатори "поплатяться", якщо не дозволять новим свідкам дати показання по справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Вона зазначила, що американці очікують справедливого розгляду.

Пелосі повідомила, що Палата представників на майбутньому тижні планує винести на голосування питання про передачу статей імпічменту в Сенат для історичного розгляду за звинуваченнями у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу у зв'язку з діями Трампа щодо України.

Це буде третій розгляд у рамках імпічменту в американській історії.

"Мова йде про справедливий судовий розгляд. Вони дають присягу, що буде справедливий розгляд, і ми вважаємо, що там повинні бути свідки і документи", - заявила Пелосі.

Нагадаємо, Трампу звинувачують у тому, що він зловживав владою президента, чинячи тиск на нового лідера України Володимира Зеленського для розслідування дій демократа Джо Байдена. Трамп нібито испольовал в якості важеля 400 мільйонів доларів військової допомоги для України.

РБК-Україна писала, що лідер республіканської більшості Сенату Макконнелл заявив, що у нього є достатньо голосів республіканців, щоб відхилити імпічмент, якщо протягом певного часу матеріали з Палати представників не надійдуть у Сенат.