Статьи об импичменте Трампа отправят в Сенат на следующей неделе

Фото: Дональд Трамп (white.house)

Лидер республиканце в Сенате заявил, что ждет с нетерпением начала процесса

Статьи об импичменте президента Соединенных Штатов Дональда Трампа направят в Сенат на следующей неделе. Об этом сказала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает Politico.

Также Пелоси добавила, что попросила голову Юридического комитета Сената Джерри Надлера быть готовым вынести на обсуждение на следующей неделе резолюцию о назначении ответственных и передачу статей об импичменте в Сенат.

"На совместном совещании во вторник обсудит вопрос, как нам действовать дальше", - сказала Пелоси.

При этом лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл отметил, что доволен тем, что можно будет начать судебный процесс по импичменту, как только статьи будут направлены в Сенат.

"Мы стремились начать работу ... Сколько недель уже прошло? Долго ждали, и я рад, что все закончилось", - сказал он журналистам в пятницу, 10 января.

Politico напомнило, что Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер пытались оказать давление на республиканцев, добиваясь справедливого судебного разбирательства - с участием свидетелей, которые ранее отказывались давать показания.

Однако лидер республиканского большинства Сената Макконнелл заявил, что у него есть достаточно голосов республиканцев, чтобы отклонить импичмент, если в течение определенного времени материалы из Палаты представителей не поступят в Сенат.

Напомним, Трампу предъявляют обвинения в том, что он злоупотребил властью президента, оказывая давление на нового лидера Украины Владимира Зеленского для расследования действий демократа Джо Байдена. Трамп якобы испольовал в качестве рычага 400 миллионов долларов военной помощи для Украины. Финансирование для Украины в конечном итоге было разморожено, но только после вмешательства Конгресса.