Американці залишаться без нових "Ягуарів" через мита Трампа

Представник компанії розповів, що цього місяця JLR призупиняє експорт автомобілів, оскільки шукає способи розв'язання нових торговельних умов.

"США - важливий ринок для люксових брендів з JLR. Оскільки ми працюємо над новими торговельними умовами з нашими діловими партнерами, ми вживаємо короткострокових заходів, включно з призупиненням поставок у квітні, поки розробляємо наші середньострокові та довгострокові плани", - сказав він у коментарі CNN.

За даними веб-сайту компанії, Jaguar Land Rover, що належить індійській Tata Motors, має понад 200 дилерських центрів у Сполучених Штатах.

Також згідно зі звітом, JLR продала 430 000 авто за 12 місяців до березня 2024 року, з яких майже чверть припала на Північну Америку.

Зазначимо, що мита, які поширюються на всі автомобілі, зібрані за межами США, набули чинності в четвер у рамках зусиль адміністрації Трампа з відновлення робочих місць у промисловому секторі Америки.