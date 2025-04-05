Американцы останутся без новых "Ягуаров" из-за пошлин Трампа

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостанавливает поставки своих авто в США после того, как президент Дональд Трамп ввел 25% пошлину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Bloomberg.
Представитель компании рассказал, что в этом месяца JLR приостанавливает экспорт автомобилей, поскольку ищет способы решения новых торговых условий.
"США - важный рынок для люксовых брендов с JLR. Поскольку мы работаем над новыми торговыми условиями с нашими деловыми партнерами, мы принимаем краткосрочные меры, включая приостановке поставок в апреле, пока разрабатываем наши среднесрочные и долгосрочные планы", - сказал он в комментарии CNN.
По данным веб-сайта компании, Jaguar Land Rover, принадлежащая индийской Tata Motors, имеет более 200 дилерских центров в Соединенных Штатах.
Также согласно отчету, JLR продала 430 000 авто за 12 месяцев до марта 2024 года, из которых почти четверть пришлась на Северную Америку.
Отметим, что пошлины, которые распространяются на все автомобили, собранные за пределами США, вступили в силу в четверг в рамках усилий администрации Трампа по восстановлению рабочих мест в промышленном секторе Америки.
Напомним, на днях стало известно, что Volkswagen тоже решил отказаться от поставок автомобилей в США, которые были собраны в Мексике. Так автопроизводитель пытается предотвратить последствия новых пошлин со стороны Соединенных Штатов.
Также мы писали, что в ответ на тарифы Трампа, Канада вводит 25% пошлины на автомобили, импортируемые из США, которые не соответствуют соглашению о зоне свободной торговли CUSMA (Канада-США-Мексика). В частности, об этом рассказал премьер-министр страны Марк Карни.
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