Американцы останутся без новых "Ягуаров" из-за пошлин Трампа

Представитель компании рассказал, что в этом месяца JLR приостанавливает экспорт автомобилей, поскольку ищет способы решения новых торговых условий.

"США - важный рынок для люксовых брендов с JLR. Поскольку мы работаем над новыми торговыми условиями с нашими деловыми партнерами, мы принимаем краткосрочные меры, включая приостановке поставок в апреле, пока разрабатываем наши среднесрочные и долгосрочные планы", - сказал он в комментарии CNN.

По данным веб-сайта компании, Jaguar Land Rover, принадлежащая индийской Tata Motors, имеет более 200 дилерских центров в Соединенных Штатах.

Также согласно отчету, JLR продала 430 000 авто за 12 месяцев до марта 2024 года, из которых почти четверть пришлась на Северную Америку.

Отметим, что пошлины, которые распространяются на все автомобили, собранные за пределами США, вступили в силу в четверг в рамках усилий администрации Трампа по восстановлению рабочих мест в промышленном секторе Америки.