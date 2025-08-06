Американці ставляться до Зеленського значно краще, ніж до Трампа, - Gallup

Папа Лев XIV лідирує, Зеленський на другому місці

Серед 14 відомих світових постатей Лев XIV користується найвищим рівнем схвалення у США - +46. У Зеленського показник становить +18, що значно нижче, але все одно серед позитивних оцінок.



Позитивний імідж папи пояснюється тим, що 57% американців оцінюють його позитивно і лише 11% негативно. У Зеленського частка позитивних оцінок (52%) також перевищує негативні (34%).

У рейтингу також представлені сенатор Берні Сандерс із +11 і президент Франції Еммануель Макрон, чий баланс думок виявився нейтральним. Більшість інших постатей, включно з Ілоном Маском (-28) і прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху (-23), мають негативний баланс.



Рейтинги падають

До Дональда Тампа позитивно ставляться 41% американців, негативно - 57%. Баланс -16. Із січня президент США втратив 14 пунктів схвалення.

У представників адміністрації Трампа, включно з Трампом, Гегсетом та іншими, рейтинги значно погіршилися з січня. Маск і Марко Рубіо втратили по 24 пункти за кілька місяців.



Підтримка Зеленського висока завдяки демократам (+68) і незалежним виборцям (+15). Серед республіканців його баланс негативний (-23).



В опитуванні Gallup узяли участь 1002 особи Опитування проведено з 7 по 21 липня 2025 року.