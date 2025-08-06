Американцы относятся к Зеленскому значительно лучше, чем к Трампу, - Gallup

Папа Лев XIV лидирует, Зеленский на втором месте

Среди 14 известных мировых фигур Лев XIV пользуется наивысшим уровнем одобрения в США - +46. У Зеленского показатель составляет +18, что значительно ниже, но все равно среди положительных оценок.



Позитивный имидж папы объясняется тем, что 57% американцев оценивают его положительно и лишь 11% отрицательно. У Зеленского доля положительных оценок (52%) также превышает отрицательные (34%).

В рейтинге также представлены сенатор Берни Сандерс с +11 и президент Франции Эммануэль Макрон, чей баланс мнений оказался нейтральным. Большинство других фигур, включая Илона Маска (-28) и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху (-23), имеют отрицательный баланс.



Рейтинги падают

К Дональду Тампу позитивно относятся 41% американцев, негативно - 57%. Баланс -16. С января президент США потерял 14 пунктов одобрения.

У представителей администрации Трампа, включая Трампа, Хегсета и других, рейтинги значительно ухудшились с января. Маск и Марко Рубио потеряли по 24 пункта за несколько месяцев.



Поддержка Зеленского высока благодаря демократам (+68) и независимым избирателям (+15). Среди республиканцев его баланс негативный (-23).



В опросе Gallup приняли участие 1002 человека Опрос проведен с 7 по 21 июля 2025 года.