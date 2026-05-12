Американці не розуміють війну в Ірані і критикують Трампа за ціни на АЗС, - соцопитування

Згідно з результатами опитування, двоє з трьох американців вважають, що президент не надав чітких обґрунтувань для вторгнення. Близько 66% респондентів, серед яких кожен третій республіканець і майже всі демократи, заявили, що Трамп "чітко не пояснив цілі військової участі США в Ірані". Це створює серйозний інформаційний вакуум у суспільстві.

Крім того, економічні наслідки війни стали відчутними для кожної родини у США. Ціни на бензин стрімко летять угору і близька 63% опитаних зізналися, що їхнє особисте фінансове становище постраждало від підвищення вартості палива.

Ще в середині березня про фінансові труднощі через пальне говорили 55% громадян, а зараз цей показник зріс на 8%.

Хто винен і що робити

Виборці вже знайшли винних у кризі й всю відповідальність покладають на владу. Три чверті американців переконані, що адміністрація Трампа несе значну відповідальність за цінники на АЗС.

Політичний удар припав на Республіканську партію. Опитування показало такі результати щодо винуватців:

65% респондентів звинувачують республіканців;

27% покладають провину на демократів.

І якщо з питанням "хто винен", схоже у соціумі визначились, то на питання "що робити" можуть дати відповідь вибору до Конгресу у листопаді цього року. Reuters акцентує, що результати опитування - це тривожний сигнал для соратників президента. Республіканцям доведеться захищати свою більшість у дуже складних умовах.