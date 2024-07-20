Американці проти усіх: чим відрізняються заокеанські авто

Американська концепція автомобіля відрізняється від усіх інших національних шкіл, і багато хто з українських автомобілістів дізнається про це тільки після покупки "американця". І не для всіх ця новина буває радісною. То чого ж очікувати від машини, яка створювалася в Америці чи для Америки?

Сьогодні про американські автомобілі треба говорити з певними застереженнями. Тому що на заокеанських шляхах мало не половина машин давно вже не місцевого виробництва і не місцевих брендів – японські, корейські, європейські та інші. Проте, всі ці за американськими мірками іномарки так чи інакше адаптовані для безмежного американського ринку, а то й спроектовані спеціально для нього. Тому наша розповідь про “американців”, хоча і в меншій мірі, торкатиметься також і їх.

Позитивні риси американських авто

Отже, найбільш типові американські автомобілі справді мають певні відмінності від звичних нам європейських, японських і корейських. Почнемо з тих, які можна вважати позитивом.

Ціна. Головне, чому ми взагалі говоримо про ці машини – за рівних даних автомобілі з Америки завжди дешевші. По-перше, така особливість тамтешнього ринку, по-друге, вживана машина в Штатах не представляє для власника особливої цінності – він розлучається з нею легко і без жалю за невеликі гроші.

Головне, чому ми взагалі говоримо про ці машини – за рівних даних автомобілі з Америки завжди дешевші. По-перше, така особливість тамтешнього ринку, по-друге, вживана машина в Штатах не представляє для власника особливої цінності – він розлучається з нею легко і без жалю за невеликі гроші. Автоматична трансмісія. Коробка передач з ручним перемикання для машини з-за океану – надзвичайна рідкість. І не можна сказати, що це погано впливає на ціну машини. Швидше навпаки – “механіка” зустрічається на якісь екзотиці типу безкомпромісного спорткара. І величезний плюс у тому, що як правило автомати на "американцях" – класичні гідромеханічні, а не складні і примхливі преселективні роботи.

Коробка передач з ручним перемикання для машини з-за океану – надзвичайна рідкість. І не можна сказати, що це погано впливає на ціну машини. Швидше навпаки – “механіка” зустрічається на якісь екзотиці типу безкомпромісного спорткара. І величезний плюс у тому, що як правило автомати на "американцях" – класичні гідромеханічні, а не складні і примхливі преселективні роботи. Двигун. І суто американські машини, і іномарки в версіях для американського ринку найчастіше мають двигун більшого з усіх можливих варіантів об’єму, та ще й без складних систем типу безпосереднього впорскування та турбонадуву. Це добре з точки зору другого власника машини, якому доведеться частіше обслуговувати та ремонтувати двигун.

І суто американські машини, і іномарки в версіях для американського ринку найчастіше мають двигун більшого з усіх можливих варіантів об’єму, та ще й без складних систем типу безпосереднього впорскування та турбонадуву. Це добре з точки зору другого власника машини, якому доведеться частіше обслуговувати та ремонтувати двигун. Стан кузова. На більшості заселених територій США немає зими у нашому розумінні, тому кузови не бувають вражені корозією через обробку сіллю та піском. З іншого боку, і антикорозійний захист у цих машин не настільки хороший, як, скажімо, у німецьких конкурентів, але якщо машина не дуже стара, це не встигає датись взнаки.

На більшості заселених територій США немає зими у нашому розумінні, тому кузови не бувають вражені корозією через обробку сіллю та піском. З іншого боку, і антикорозійний захист у цих машин не настільки хороший, як, скажімо, у німецьких конкурентів, але якщо машина не дуже стара, це не встигає датись взнаки. Дизайн. Багато які з справжніх американських моделей мають непересічний, самобутний стайлінг. Не завжди він краще дизайну європейських та азіатських виробників, але зазвичай він українським автомобілістам подобається, тому ми віднесли цю особливість до позитиву.

Мінуси "американців"

Недоліки у машин, які надходять до України з-за океану, теж є, хоча і не завжди вони пояснюється особливостями самих автівок. (Про те, що абсолютну більшість "американців" українські громадяни купують в пошкодженому у ДТП вигляді, ми зараз не говоримо.)

Технічний стан . Американці-люди ставляться до "американців"-автомобілів не так тремтливо, як європейці. Тому вживані машини з-за океану в середньому менш доглянуті, ніж з ринків Старого світу. Тобто машина, яка вже на кілька років пережила строк гарантії, може припливти до нас у запущеному стані: з давно простроченими мастилами в агрегатах, зношеними підшипниками маточин і ходовою, що давно потребує ремонту.

. Американці-люди ставляться до "американців"-автомобілів не так тремтливо, як європейці. Тому вживані машини з-за океану в середньому менш доглянуті, ніж з ринків Старого світу. Тобто машина, яка вже на кілька років пережила строк гарантії, може припливти до нас у запущеному стані: з давно простроченими мастилами в агрегатах, зношеними підшипниками маточин і ходовою, що давно потребує ремонту. Світлотехніка. Через особливості стандартів на автомобільні освітлювальні прилади на машинах з Америки встановлені фари, передні та задні ліхтарі, які не відповідають українським вимогам. За великим рахунком, їх треба замінювати на європейський тип, але поки що це робиться, м’яко кажучи, не завжди.

Через особливості стандартів на автомобільні освітлювальні прилади на машинах з Америки встановлені фари, передні та задні ліхтарі, які не відповідають українським вимогам. За великим рахунком, їх треба замінювати на європейський тип, але поки що це робиться, м’яко кажучи, не завжди. Потопельники. Велика частина території США є зоною ризику з точки зору природних лих. І після кожного масштабного урагану велика кількість автомобілів потрапляє в число потопельників. Які після деяких косметичних робіт потрапляють на вторинні ринки менш розвинених країн, у тому числі і на український. А ця категорія машин є доволі специфічною, і купувати їх треба тільки після вивчення і обмірковування.

Велика частина території США є зоною ризику з точки зору природних лих. І після кожного масштабного урагану велика кількість автомобілів потрапляє в число потопельників. Які після деяких косметичних робіт потрапляють на вторинні ринки менш розвинених країн, у тому числі і на український. А ця категорія машин є доволі специфічною, і купувати їх треба тільки після вивчення і обмірковування. Запчастини. Добре, якщо куплена в Штатах машина має клон європейського виробництва – більшість запчастин можна буде знайти без проблем. А ось комплектуючі до моделей суто американських деталі доведеться довго шукати і чекати їхньої доставки з-за океану.

Коротко

Не сказати, щоб плюси і мінуси американських машин були принциповими у порівнянні з моделями з інших ринків. Але не враховувати їх при покупці не можна, причому – з багатьох причин! – вивчати доведеться специфіку кожної моделі окремо.