Сезони знижок і чутки: коли краще купувати машину

Якщо придбання автомобіля планується завчасно, часто є сенс не поспішати з вибором, а "підгадати" покупку під певний період – і на цьому можна буде зекономити помітну суму. Коли ж краще купувати машину?

Експерти автомобільного ринку – як нових машин, так і вживаних – розділяють рік на кілька періодів, коли ціни відхиляються від середньоринкових в той чи в інший бік. Крім того, в Україні є й інші, не настільки системні чинники, які збивають чи підносять ціни на легкові автомобілі.

Гарячий сезон

Так склалося, що суттєвим чинником ціноутворення на ринках багатьох країн стала пора року. Це стосується не всіх марок, але напередодні настання нового модельного року (в Європі в листопаді-грудні) нові автомобілі в салонах продаються зі значними знижками. Тому що з приходом нового календарного року всі машини на імпортерських і дилерських складах стають на рік старішими, і щоб скоріше позбутися них і завезти партії випуску нового, наступаючого року, автосалони знижують ціни.

В кращі часи в салонах замість грошової знижки могли пропонувати інше заохочення – разом з машиною давали такі недешеві подарунки, як страховку, комплект зимової гуми, антикорозійну обробку, килимки. Покупці з досвідом, знаючи про це, знають як торгуватись з представниками автосалону, які мають право давати знижку або виділяти подарунки. Тож один з вигідніших періодів для покупки нового автомобіля – напередодні Нового року.

Більше того, якщо до свят всі складські запаси не були розпродані, дилери продовжують розпродаж аж до лютого. Автомобілі минулого року випуску, ставши старшими на рік за одну ніч, автоматично стають і дешевшими; проте, вибір таких екземплярів буде обмеженим – або його не буде зовсім.

Політика

Останнім часом ця тема стала неактуальною, але хто, що воно буде в майбутньому, тому дана глава теж не буде зайвою. Ще кілька років тому в Україні ціни на вживані автівки (та певно в нижчих сегментах і на нові) залежали від … чуток. Так, від чуток про майбутні зміни в митному законодавстві. Підживлювали їх реальні періодичні зміни акцизів та ввізного мита на вживані машини з-за кордону. В залежності від того, підвищення чи зниження ставок “обіцяли” законодавці, автомобільний секонд-хенд дешевшав чи дорожчав на 10 – 15 %.

Покоління та рестайлінги моделей

Придбати свіжу або геть нову машину з помітною знижкою можна, відловивши дорестайлінгове авто. Тобто модель, яку нещодавно змінила на конвеєрі її оновлена версія. Екземпляри, випущені до фейсліфтинга, відразу стають застарілими і продаються гірше, відтак, на них знижують ціну і автосалони, і перші власники, які з тієї чи іншої причини саме позбуваються немодної машини. В України були ситуації, коли такі неактуальні моделі імпортери збирали мало не по всьому світу, і потім продавали вітчизняним споживачам, які не мали особливих амбіцій, але були раді придбати цілком вдалу модель за зниженою ціною.

Коротко

Для досвідчених автомобілістів, які купували собі машину вже не раз, це не буде новиною, а новачків ми зараз, можливо, трохи засмутимо: при купівлі машини грошей треба готувати набагато більше, ніж за неї попросять на ринку чи в автосалоні. Значні суми доведеться віддати під час реєстрації (особливо, якщо авто нове), при оформленні страховки (або страховок), за додаткове обладнання, антикорозійну обробку, охоронну систему. А якщо машина вживана, майже стовідсотково вам доведеться вже в перші дні усувати якісь несправності або проводити регламентне ТО. Тобто певну суму потрібно мати зверху приготованої власне на машину.