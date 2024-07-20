Американцы против всех: чем отличаются заокеанские авто

Американская концепция автомобиля отличается от всех других национальных школ, и многие украинские автомобилисты узнают об этом только после покупки "американца". И не для всех эта новость бывает радостной. Так что ждать от машины, которая создавалась в Америке или для Америки?

Сегодня об американских автомобилях нужно говорить с определенными оговорками. Потому что на заокеанских путях почти половина машин давно уже не местного производства и не местных брендов – японские, корейские, европейские и другие. Однако все эти по американским меркам иномарки так или иначе адаптированы для безграничного американского рынка, а то и спроектированы специально для него. Поэтому наш рассказ об "американцах", хотя и в меньшей степени, будет затрагивать также и их.

Достоинства американских авто

Итак, наиболее типичные американские автомобили действительно имеют определенные отличия от привычных нам европейских, японских и корейских. Начнём с тех, которые можно считать позитивом.

Цена. Главное, почему мы вообще говорим об этих машинах – при равных данных автомобили из Америки всегда дешевле. Во-первых, такая особенность тамошнего рынка, во-вторых, б/у машина в Штатах не представляет для владельца особой ценности – он расстается с ней легко и без сожаления за небольшие деньги.

Главное, почему мы вообще говорим об этих машинах – при равных данных автомобили из Америки всегда дешевле. Во-первых, такая особенность тамошнего рынка, во-вторых, б/у машина в Штатах не представляет для владельца особой ценности – он расстается с ней легко и без сожаления за небольшие деньги. Автоматическая трансмиссия. Коробка передач с ручным переключением для машины из-за океана – чрезвычайная редкость. И нельзя сказать, что это плохо влияет на стоимость машины. Скорее наоборот – "механика" встречается на некой экзотике типа бескомпромиссного спорткара. И огромный плюс в том, что как правило автоматы на "американцах" – классические гидромеханические, а не сложные и капризные преселективные работы.

Коробка передач с ручным переключением для машины из-за океана – чрезвычайная редкость. И нельзя сказать, что это плохо влияет на стоимость машины. Скорее наоборот – "механика" встречается на некой экзотике типа бескомпромиссного спорткара. И огромный плюс в том, что как правило автоматы на "американцах" – классические гидромеханические, а не сложные и капризные преселективные работы. Двигатель. И чисто американские машины и иномарки в версиях для американского рынка чаще всего имеют двигатель большего из всех возможных вариантов объема, да еще и без сложных систем типа непосредственного впрыска и турбонадува. Это хорошо с точки зрения второго владельца машины, которому придется почаще обслуживать и ремонтировать двигатель.

И чисто американские машины и иномарки в версиях для американского рынка чаще всего имеют двигатель большего из всех возможных вариантов объема, да еще и без сложных систем типа непосредственного впрыска и турбонадува. Это хорошо с точки зрения второго владельца машины, которому придется почаще обслуживать и ремонтировать двигатель. Состояние кузова. На большинстве заселенных территорий США нет зимы в нашем понимании, поэтому кузова не бывают поражены коррозией из-за обработки солью и песком. С другой стороны, и антикоррозионная защита у этих машин не столь хороша, как, скажем, у немецких конкурентов, но если машина не очень старая, это не успевает сказаться.

На большинстве заселенных территорий США нет зимы в нашем понимании, поэтому кузова не бывают поражены коррозией из-за обработки солью и песком. С другой стороны, и антикоррозионная защита у этих машин не столь хороша, как, скажем, у немецких конкурентов, но если машина не очень старая, это не успевает сказаться. Дизайн. Многие из настоящих американских моделей имеют незаурядный, самобытный стайлинг. Не всегда он лучше дизайна европейских и азиатских производителей, но обычно украинским автомобилистам нравится, поэтому мы отнесли эту особенность к позитиву.

Минусы "американцев"

Недостатки у машин, которые поступают в Украину из-за океана, тоже есть, хотя и не всегда они объясняются особенностями самих автомобилей. (О том, что абсолютное большинство "американцев" украинские граждане покупают в поврежденном в ДТП виде, мы сейчас не говорим.)

Техническое состояние . Американцы-люди относятся к "американцам"-автомобилям не так трепетно, как европейцы. Поэтому б/у машины из-за океана в среднем менее ухожены, чем с рынков Старого света. То есть машина, которая уже на несколько лет пережила срок гарантии, может приплыть к нам в запущенном состоянии: с давно просроченными смазочными маслами в агрегатах, изношенными подшипниками ступиц и ходовой, давно нуждающейся в ремонте.

. Американцы-люди относятся к "американцам"-автомобилям не так трепетно, как европейцы. Поэтому б/у машины из-за океана в среднем менее ухожены, чем с рынков Старого света. То есть машина, которая уже на несколько лет пережила срок гарантии, может приплыть к нам в запущенном состоянии: с давно просроченными смазочными маслами в агрегатах, изношенными подшипниками ступиц и ходовой, давно нуждающейся в ремонте. Светотехника. Из-за особенностей стандартов на автомобильные осветительные приборы на машинах из Америки установлены фары, передние и задние фонари, не отвечающие украинским требованиям. По большому счету, их нужно заменять европейским типом, но пока это делается, мягко говоря, не всегда.

Из-за особенностей стандартов на автомобильные осветительные приборы на машинах из Америки установлены фары, передние и задние фонари, не отвечающие украинским требованиям. По большому счету, их нужно заменять европейским типом, но пока это делается, мягко говоря, не всегда. Утопленники. Большая часть территории США является зоной риска с точки зрения природных бедствий. И после каждого масштабного урагана большое количество автомобилей попадает в число утопленников. Которые после некоторых косметических работ попадают на вторичные рынки менее развитых стран, в том числе на украинский. А эта категория машин достаточно специфична, и покупать их нужно только после изучения и обдумывания.

Большая часть территории США является зоной риска с точки зрения природных бедствий. И после каждого масштабного урагана большое количество автомобилей попадает в число утопленников. Которые после некоторых косметических работ попадают на вторичные рынки менее развитых стран, в том числе на украинский. А эта категория машин достаточно специфична, и покупать их нужно только после изучения и обдумывания. Запчасти. Хорошо, если купленная в Штатах машина имеет клон европейского производства – большинство запчастей можно найти без проблем. А вот комплектующие к моделям сугубо американских детали придется долго искать и ждать их доставки из-за океана.

Кратко

Не сказать, чтобы плюсы и минусы американских машин были важны по сравнению с моделями с других рынков. Но не учитывать их при покупке нельзя, причем – по многим причинам! – изучать придется специфику каждой модели в отдельности.