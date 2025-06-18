ua en ru
Ср, 18 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Завжди будете з "уловом": 8 порад, як знайти круті речі в секонд-хенді

Середа 18 червня 2025 15:45
UA EN RU
Завжди будете з "уловом": 8 порад, як знайти круті речі в секонд-хенді Як знаходити у секонд-хенді гарні речі (фото: Freepik) 
Автор: Фелікс Коркін

Секонд-хенд - це справжній скарб для тих, хто хоче виглядати стильно, витрачаючи мінімум коштів. Але щоб покупка була вдалою, важливо не просто зайти в магазин і взяти першу-ліпшу річ, а знати, як шукати, що перевіряти і до чого бути готовим.

РБК-Україна розповідає, як орієнтуватися у світі вживаного одягу впевнено, розумно та з азартом.

Почніть із ревізії свого гардероба

Перед походом у секонд-хенд варто зрозуміти, чого саме вам не вистачає. Перегляньте свій одяг, виділіть те, що давно не носите, і подумайте, що саме хочете оновити.

Можливо, вам потрібен новий піджак, або ви шукаєте ідеальні джинси - тоді не відволікайтеся на інше. А ще не забудьте передати старі речі на благодійність або обміняти їх з друзями.

Дослідіть магазини у своєму місті

Подивіться на карті, які секонд-хенди є поруч з вами - іноді найкращі магазини ховаються у двориках чи біля ринків. Читайте відгуки: люди часто діляться своїми вдалими знахідками.

Варто звернути увагу на графік оновлення асортименту - найкраще приходити саме в день завозу. А ще краще, якщо у магазині є знижки в останні дні перед оновленням - тоді можна знайти речі буквально за копійки.

Запросіть друга і визначте бюджет

Шопінг у секонд-хенді веселіший, коли є з ким порадитися. Друзі можуть чесно сказати, що вам пасує, а що - ні, і допомогти з вибором.

Завжди встановлюйте собі межу витрат, бо навіть найдешевші речі можуть скласти значну суму. І ще одна порада: краще взяти готівку, бо не всі магазини приймають картки.

Завжди будете з &quot;уловом&quot;: 8 порад, як знайти круті речі в секонд-хендіКолективний шопінг у секонді допоможе весело провести час та вибрати гарні речі (фото: Freepik)

Зручно вдягайтесь і дійте швидко

Одягніться так, щоб було легко міряти речі: наприклад, обтягуючий топ і легінси. Це пришвидшить процес і дозволить міряти більше за короткий час.

Обирайте речі швидко, але не купуйте імпульсивно - подумайте, з чим це носитимете. Фотографуйте себе у дзеркалі, щоб потім оцінити вдома або надіслати фото подрузі.

Перевіряйте одяг уважно

Звертайте увагу на шви, тканину, стан фурнітури - іноді дрібні дефекти можуть зіпсувати річ. Подивіться на етикетку: можливо, це натуральна тканина або навіть дизайнерська річ.

Перевірте, чи немає плям, дірок, потертостей або неприємного запаху. Якщо все виглядає добре - можна брати.

Не уникайте відділів для протилежної статі

Часто у чоловічих секціях можна знайти класні оверсайз-сорочки, светри або навіть пальта. Унісекс-одяг давно став нормою, і він може стати родзинкою вашого образу.

Не бійтеся експериментувати - іноді найстильніші образи створюються з неочікуваних поєднань. Секонд-хенд - саме те місце, де варто гратися з модою.

Добре періть знайдені речі

Навіть якщо одяг виглядає чистим, його варто випрати. Деякі речі потребують подвійного прання або додаткової обробки антисептиком.

Верхній одяг краще не прати вдома, а віднести до хімчистки. А взуття зі секонд-хенду купувати не варто - це питання гігієни та зручності.

Не чекайте дива, але сподівайтесь на нього

Іноді ви можете знайти справжній скарб, а іноді - піти з порожніми руками. Головне - не засмучуватись і шукати далі.

Регулярні візити до секонд-хенду підвищують шанси знайти щось круте. Тож насолоджуйтесь процесом і не забувайте: найкращі знахідки - для терплячих і уважних!

Вас може зацікавити

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: матеріали сайтів Lifehacker та "Порадниця".

Читайте РБК-Україна в Google News
секонд-хенд Поради
Новини
У Києві під завалами зруйнованого будинку продовжують діставати тіла жертв
У Києві під завалами зруйнованого будинку продовжують діставати тіла жертв
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді