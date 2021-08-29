Американцев призвали срочно покинуть аэропорт Кабула

Американцев призывают срочно покинуть аэропорт Кабула из-за реальной угрозы. Такое заявление сделало Посольство США в Афганистане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США.
новое министерство внутренних дел, от которых лучше держаться подальше. Также американцам советуют избегать скопления людей, следить за местными СМИ на следовать инструкциям местных властей, включая ограничения на передвижение, связанные с комендантским часом.
Как известно, в аэропорту Кабула может произойти очередной теракт. Об этом предупредил президент США Джо Байден.
Ранее сообщалось, что Байден пообещал атаки по исламским экстремистам в Афганистане в ответ на теракты в аэропорту Кабула.