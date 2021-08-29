Американців закликали терміново покинути аеропорт Кабула

Американців закликають терміново покинути аеропорт Кабула через реальну загрозу. Таку заяву зробило Посольство США в Афганістані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США.
нове міністерство внутрішніх справ, від яких краще триматися подалі. Також американцям радять уникати скупчення людей, стежити за місцевими ЗМІ на слідувати інструкціям місцевої влади, включаючи обмеження на пересування, пов'язані з комендантською годиною.
Як відомо, в аеропорту Кабула може статися черговий теракт. Про це попередив президент США Джо Байден.
Раніше повідомлялося, що Байден пообіцяв атаки по ісламським екстремістам в Афганістані у відповідь на теракти в аеропорту Кабула.