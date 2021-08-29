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Байден пообещал новые атаки по исламским экстремистам в Афганистане: Заставим заплатить

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США, Воскресенье 29 августа 2021 00:52
Байден пообещал новые атаки по исламским экстремистам в Афганистане: Заставим заплатить Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден пообещал новые атаки по исламской экстремистской группировке в Афганистане. Экстремист этой группировки в аэропорту Кабула 26 августа убил множество афганцев, которые пытались покинуть страну и 13 американских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Байден подтвердил, что беспилотник США в восточном Афганистане убил два члена афганского филиала Исламского государства и заявил, что экстремисты могут ожидать большего.

"Этот удар не был последним", - заявил Байден.

Он добавил, что США продолжат выслеживать всех причастных к теракту в аэропорту Кабула 26 августа.

"Мы продолжим выслеживать каждого, причастного к этому чудовищному нападению и заставим заплатить", - сказал Байден.

Также, по словам Байдена, напряженность в аэропорту Кабула растет из-за возможности нового нападения организации ИГИЛ-К.

"Наши командиры сообщили мне, что нападение весьма вероятно в ближайшие 24-36 часов", - сказал Байден.

Он добавил, что дал указ принять все возможные меры для защиты своих войск, которые охраняют аэропорт и проводят эвакуацию американцев и афганцев из Афганистана.

Напомним, что Байден предупредил о возможной атаке в аэропорту Кабула. Теракт может состояться в ближайшее 24-36 часов.

Ранее сообщалось, что военные США нанесли удар с беспилотника по членам "Исламского государства" в Афганистане. В результате уничтожили две цели.

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Соединенные Штаты Америки Афганистан Исламское государство
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