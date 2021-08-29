Байден пообещал новые атаки по исламским экстремистам в Афганистане: Заставим заплатить
Президент США Джо Байден пообещал новые атаки по исламской экстремистской группировке в Афганистане. Экстремист этой группировки в аэропорту Кабула 26 августа убил множество афганцев, которые пытались покинуть страну и 13 американских военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Байден подтвердил, что беспилотник США в восточном Афганистане убил два члена афганского филиала Исламского государства и заявил, что экстремисты могут ожидать большего.
"Этот удар не был последним", - заявил Байден.
Он добавил, что США продолжат выслеживать всех причастных к теракту в аэропорту Кабула 26 августа.
"Мы продолжим выслеживать каждого, причастного к этому чудовищному нападению и заставим заплатить", - сказал Байден.
Также, по словам Байдена, напряженность в аэропорту Кабула растет из-за возможности нового нападения организации ИГИЛ-К.
"Наши командиры сообщили мне, что нападение весьма вероятно в ближайшие 24-36 часов", - сказал Байден.
Он добавил, что дал указ принять все возможные меры для защиты своих войск, которые охраняют аэропорт и проводят эвакуацию американцев и афганцев из Афганистана.
Напомним, что Байден предупредил о возможной атаке в аэропорту Кабула. Теракт может состояться в ближайшее 24-36 часов.
Ранее сообщалось, что военные США нанесли удар с беспилотника по членам "Исламского государства" в Афганистане. В результате уничтожили две цели.