Байден пообещал новые атаки по исламским экстремистам в Афганистане: Заставим заплатить

Президент США Джо Байден пообещал новые атаки по исламской экстремистской группировке в Афганистане. Экстремист этой группировки в аэропорту Кабула 26 августа убил множество афганцев, которые пытались покинуть страну и 13 американских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Байден подтвердил, что беспилотник США в восточном Афганистане убил два члена афганского филиала Исламского государства и заявил, что экстремисты могут ожидать большего.

"Этот удар не был последним", - заявил Байден.

Он добавил, что США продолжат выслеживать всех причастных к теракту в аэропорту Кабула 26 августа.

"Мы продолжим выслеживать каждого, причастного к этому чудовищному нападению и заставим заплатить", - сказал Байден.

Также, по словам Байдена, напряженность в аэропорту Кабула растет из-за возможности нового нападения организации ИГИЛ-К.

"Наши командиры сообщили мне, что нападение весьма вероятно в ближайшие 24-36 часов", - сказал Байден.