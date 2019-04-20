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Американца, который отправлял конверты с порошком сыну Трампа,приговорили к пяти годам условно

Новости » Политика    20.04.2019 - 00:29
Американца, который отправлял конверты с порошком сыну Трампа,приговорили к пяти годам условно
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Фрисьело запрещено контактировать с потерпевшими

В США американца, который разослал более десятка конвертов с подозрительным веществом, в том числе по адресу Дональда Трампа - младшего, сына президента США, приговорили к пяти годам условно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Так, было принято решение приговорить 25-летнего Дэниела Фрисьело к одному году из пяти под домашним арестом. За домом осужденного будет установлен надзор. Фрисьело запрещено контактировать с потерпевшими, отправлять почтовую корреспонденцию, пользоваться интернетом и компьютерами.

Американец, работавший в детском дошкольном учреждении, был задержан в марте 2018 года в Массачусетсе. Осенью 2018 года он пошел на сделку со следствием и признал вину по обвинению в рассылке писем с угрозами в адрес других лиц.

Сообщается, что Фрисьело разослал в общей сложности более десятка писем с угрозами, в большинстве из них содержался подозрительный порошок. Такие конверты были доставлены, в частности, по адресам одного из прокуроров в штате Калифорния и представителей правоохранительных органов США.

Напомним, ранее сообщалось, что Эрик Трамп - средний сын президента США Дональда Трампа объявил, что все члены его семьи получили по почте белый порошок в качестве угрозы.

По словам Эрика, угрожали также и его старшему брату - Дональду Трампу-младшему.

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