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Американця, який відправляв конверти з порошком синові Трампа,засудили до п'яти років умовно

Новини » Політика    20.04.2019 - 00:29
Американця, який відправляв конверти з порошком синові Трампа,засудили до п'яти років умовно
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Фрісьєло заборонено контактувати з потерпілими

У США американцеві, який розіслав більше десятка конвертів з підозрілою речовиною, в тому числі за адресою Дональда Трампа - молодшого, сина президента США, засудили до п'яти років умовно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Так, було прийнято рішення засудити 25-річного Деніела Фрісьєло до одного року з п'яти під домашнім арештом. За будинком засудженого буде встановлений нагляд. Фрісьєло заборонено контактувати з потерпілими, відправляти поштову кореспонденцію, користуватися інтернетом та комп'ютерами.

Американець, який працював у дитячому дошкільному закладі, був затриманий в березні 2018 року в Массачусетсі. Восени 2018 року він пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину за звинуваченням у розсилці листів з погрозами в адресу інших осіб.

Повідомляється, що Фрісьєло розіслав в цілому більше десятка листів з погрозами, у більшості з них містився підозрілий порошок. Такі конверти були доставлені, зокрема, за адресами одного з прокурорів у штаті Каліфорнія і представників правоохоронних органів США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ерік Трамп - середній син президента США Дональда Трампа оголосив, що всі члени його сім'ї отримали поштою білий порошок в якості загрози.

За словами Еріка, погрожували також і його старшому братові - Дональду Трампу-молодшому.

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