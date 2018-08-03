Средний сын Трампа сообщил об угрозах ему и его семье

Все члены его семьи получили по почте белый порошок в качестве угрозы

Эрик Трамп - средний сын президента Соединенных Штатов Дональда Трампа объявил, что все члены его семьи получили по почте белый порошок в качестве угрозы. Об этом он заявил в интервью Fox News.

По словам Эрика, угрожали также и его старшему брату - Дональду Трампу-младшему.

"Мне угрожали. Дональду (Трамп-младший, старший брат Эрика, - ред.) угрожали. Нам всем устроили шоу с белым порошком в нашем доме", - рассказал средний сын американского президента.

Отметим, что в феврале Ванессу Трамп, которая на тот момент являлась женой Трампа-младшего, поместили в целях предосторожности в одну из больниц Нью-Йорка. Сообщалось, что женщина открыла письмо, адресованное своему супругу, в котором находился неизвестный белый порошок.

В полиции города сделали анализ и сообщили, что вещество не является опасным биологическим материалом и от него никто не пострадал. Сотрудники секретной службы начали расследование инцидента.

Напомним, как писало РБК-Украина, спецдокладчик ООН по вопросу о свободе выражения мнений Дэвид Кей заявил, что заявления Трампа о средствах массовой информации могут привести к угрозе для жизни и безопасности журналистов. Кей также отметил, что регулярные нападки Трампа на средства массовой информации нарушают основополагающие нормы.