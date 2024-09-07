США домовилися з Іраком про виведення військ до кінця 2026 року, - Reuters

Між Вашингтоном та Багдадом було досягнуто попередніх домовленостей про виведення з території Іраку очолюваних США сил коаліції. Це має відбутися у кілька етапів, а загалом - до кінця 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними джерел західного інформагентства, план передбачає виведення у перший рік (дедлайн - вересень наступного року) спочатку сотень військових США, а решта сил буде виведена до кінця 2026-го.

Між тим зауважується, що узгоджений вцілому план ще вимагає остаточного дозволу обох столиць, та лишається відкритим питання щодо дати оголошення.

"У нас є угода, тепер питання лише в тому, коли її оголосити", - сказав Reuters високопоставлений чиновник США.

Є імовірність, що про угоду може бути оголошено цього місяця.

Зазначається, що кілька тижнів тому планували зробити офіційне оголошення, але відклали через регіональну ескалацію, пов'язану з військовими діями Ізраїлю в Секторі Газа, та, за словами джерел західних ЗМІ, для уточнення деяких деталей.

Крім того, пише Reuters, Штати та Ірак також прагнуть встановити нові консультативні відносини, завдяки яким деякі американські війська можуть залишитися в Іраку після згортання.

"Джерела включають п'ятьох офіційних осіб США, двох офіційних осіб з інших країн коаліції та трьох офіційних осіб Іраку, усі вони говорили на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені обговорювати це питання публічно", - йдеться у публікації.

За словами радника із закордонних справ прем'єр-міністра Іраку Фархада Алаалдіна, технічні переговори з Вашингтоном щодо скорочення коаліції завершилися. Проте деталі плану він не розкривав.

Перебування сил США на Близькому Сході

Штати мають приблизно 2500 військовослужбовців в Іраку та 900 у сусідній Сирії в рамках коаліції, яка була сформована у 2014 році в рамках боротьби з терористичною організацією "Ісламська держава", яка атакувала ці дві країни Близького Сходу.

Нагадаємо також, що США перед тим вторглися в Ірак у 2003 році, скинувши диктатора Саддама Хусейна, а відвід військ відбувся у 2011 році. Через "ІДІЛ" сили коаліції, очолюваної США, повернулися в Ірак через три роки.

Переговори про відведення війск

Минулого року прем’єр-міністр Іраку аль-Судані ініціював угоду про відведення американських військ з країни, а укладена вона була після більш ніж шестимісячних переговорів між Багдадом і Вашингтоном у в січні.

Це відбувалося на тлі нападів підтримуваних Іраном бойовиків на сили США, дислоковані на іракських базах.

Через ракетні та дронові атаки загинули три військовослужбовці США, також були поранені десятки інших. Це призвело до кількох американських ударів у відповідь.