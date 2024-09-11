Американскую военную базу в Ираке атаковали ракетами: названа вероятная причина

Две ракеты атаковали район американской военной базы "Кэмп Виктори", расположенной возле аэропорта Багдада в Ираке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Группировка призвала силы безопасности Ирака провести расследование и установить причастных к нападению.

Иракская вооруженная группировка "Катаиб Хезболла", которая поддерживает Иран, предположила, что целью обстрела багдадского аэропорта является попытка сорвать запланированный на утро среды визит президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Источники агентства сообщили, что атака нанесла материальный ущерб. Жертв нет.

Военный контингент США в Ираке

Соединенные Штаты предварительно договорились о поэтапном выводе до 2026 года из Ирака сил коалиции, которую возглавляют американские военные.

В конце августа американские и иракские военные уничтожили группу боевиков ИГИЛ на западе Ирака.

По данным СМИ, Ирак одновременно является союзником Ирана и США. На территории страны размещены 2500 американских военных, а также действуют ополченцы, которых поддерживает Тегеран.

Однако война группировки ХАМАС с Израилем в Секторе Газа обострила противостояние между исламистами и военными западной коалиции. В начале августа по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака были выпущены две ракеты "Катюша".

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